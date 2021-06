Wout van Aert aast op geel in Tour, ook al is hij geen kopman: ‘Ik begrijp dat er ‘issues’ kunnen zijn’

Wout van Aert wil een flitsende start maken in de Tour de France, die zaterdag in Bretagne begint. De Belgische toprenner wil zo snel mogelijk in het geel rijden, ook al is de kersverse Belgisch kampioen niet de kopman van Jumbo-Visma; dat is Primoz Roglic.

,,Ik begrijp dat er ‘issues’ kunnen zijn, maar ik mag in de eerste week voor mijn kans gaan en mikken op ritwinst”, zei Van Aert donderdag tijdens de digitale ploegpresentatie. ,,Ook met het geel ben ik bezig, dat zit wel ergens in mijn hoofd. Die gele trui is de droom van elke renner. Ik ben benieuwd hoe het zal uitdraaien.”

Van Aert krijgt al meteen kansen in het openingsweekend, met twee ritten en aankomsten in Bretagne die hem op het lijf geschreven lijken te zijn. Op de vijfde dag volgt de tijdrit, die een nieuwe kans biedt om eventueel het geel te grijpen. Na een blindedarmontsteking miste Van Aert enkele weken training en maakte hij zich voor het Belgisch kampioenschap wat zorgen over zijn conditie. ,,Maar ik was beter dan verwacht en dat deed deugd.”

De werkelijke voorbereiding op de eerste ritten van de Tour moet nog beginnen. ,,Ik heb de ritten alleen nog maar online gezien. Donderdag of vrijdag verkennen we nog de openingsrit, maar van wat ik begrepen heb, wordt het een ‘tricky’ etappe. Het wordt de hele dag oppassen geblazen in een rit over smalle en bochtige wegen en pittige hellingen.”

Volgens Van Aert zijn de eerste etappes voor ‘de punchers’, de renners ook heuvelop kunnen demarreren. ,,En de klassementsmannen, zij zullen ook meedoen voor de zege. Het tempo zal meteen hoog liggen, het zal er nerveus aan toe gaan en timing zal in de finale van belang zijn. Aan de finish wordt het een ‘survival of the fittest’. Maar normaal ligt zo’n aankomst me wel, hopelijk heb ik op het einde nog wat energie in de tank.”