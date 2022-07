Wout van Aert nog steviger in groene trui in Tour de France na fraaie zege op slotklim in Lausanne

De achtste etappe begon 186 kilometer eerder in het Franse Dole, waar na een valpartij (met Tadej Pogacar en twee uitvallers) al snel een kopgroep van drie renners ontstond. Mattia Cattaneo, Fred Wright en Frederik Frison hielden het lang vol en bouwden hun voorsprong uit naar 3 minuten en 33 seconden. Dat werd teruggebracht tot een minuut, maar even later had het drietal plots weer 2 minuten op het peloton.



Met nog 20 kilometer te gaan werd echter wel duidelijk dat de vroege vluchters bezig waren aan een dappere, maar net zo kansloze missie. Fred Wright werd uiteindelijk als laatste ingerekend, op slechts drie kilometer van de finish. Tadej Pogacar en twee teamgenoten van UAE Team Emirates gingen vervolgens aan kop op de toch wel zware slotklim in het Zwitserse Lausanne, maar het was uiteindelijk Wout van Aert die opnieuw toesloeg in de sprint.