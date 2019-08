25 miljoen te weinig voor Bergwijn, droomtransfer Palacios op de tocht

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

PSV laat Bergwijn alleen voor hoofdprijs gaan

Steven Bergwijn had al de overstap van PSV naar Sevilla FC al kunnen maken, maar PSV is niet van plan de aanvaller voor een zachte prijs te laten gaan. Directeur Toon Gerbrands, technisch manager John de Jong en trainer Mark van Bommel van PSV zijn het erover eens dat Bergwijn een forse waarde vertegenwoordigt en willen de hoofdprijs bij interesse.



Het Spaanse Sevilla heeft 25 miljoen euro over voor de aanvaller, bevestigen meerdere bronnen aan het Eindhovens Dagblad. Trainer Mark van Bommel gaf gisteravond tijdens zijn persconferentie voor het duel met FC Twente desgevraagd aan dat dat niet genoeg is om Bergwijn over te nemen, zonder in te gaan op de vraag of er nu wel of geen officieel bod van de Spanjaarden ligt.



De verwachting is dat Sevilla nog terug in de markt komt voor Bergwijn en met meer dan 25 miljoen euro op de proppen komt. Een paar weken geleden was er al de verwachting dat de Spanjaarden maximaal 30 tot 32 miljoen euro willen betalen voor hem.

Volledig scherm Steven Bergwijn kon tegen Basel het verschil niet maken. © BSR Agency

Ajax in spagaat over Van de Beek

Real Madrid aast op Donny van de Beek. De Spaanse topclub lukt het niet om Paul Pogba over te nemen van Manchester United en ziet in de 22-jarige middenvelder, die vanavond met Ajax tegen Vitesse speelt, het ideale alternatief. Lees verder (Premium).

Volledig scherm Donny van de Beek vorig seizoen in actie tegen Real Madrid. © BSR/SOCCRATES

Droomtransfer Palacios op de tocht

Diego Palacios (20) maakte vorig seizoen bij Willem II een prima indruk en ook op het WK onder-20 speelde de linksback zich in de kijker. Ecuador reikte tot de halve finale met Palacios als één van de drijvende krachten. Volgens Spaanse media is de verdediger dicht bij een vertrek naar Barcelona, maar daar lijkt de voorzitter van zijn club AS Aucas nu een stokje voor te steken. Mundo Deportivo meldt dat de bestuurder meer geld eist van Barça omdat er in de tussentijd een beter bod op Palacios binnen zou zijn gekomen. Palacios zou, als het nog tot een transfer komt, bij Barcelona B aansluiten.

Volledig scherm Diego Palacios aan de bal namens Willem II. © BSR/Soccrates

PSV en Lozano wachten nog steeds op bod Napoli

Hirving Lozano staat al maanden in de belangstelling van SSC Napoli, maar nog steeds is er geen sprake van een officieel bod op de 24-jarige aanvaller van PSV. De Eindhovenaren zijn op de hoogte van de interesse en Napoli heeft al meermalen contact opgenomen, maar het wachten is nog altijd op het moment dat de club uit de Serie A dan eindelijk doorpakt.



Italiaanse media spreken over een doorbraak en een akkoord tussen de clubs, maar daarvan is volgens bronnen binnen PSV zeker geen sprake. De verklaringen van het bestuur van de Italiaanse club in media-berichten zijn de afgelopen maanden verre van consistent geweest. Lozano mag weg als de knip wordt getrokken en PSV is tevreden als het veertig miljoen euro kan bijschrijven.



Achter de schermen is zaakwaarnemer Mino Raiola bezig om een deal voor Lozano te realiseren. Hij moet niet alleen een akkoord tussen de clubs zien te bewerkstelligen, maar ook een persoonlijk akkoord tussen Napoli en Lozano. Daarbij zijn bijvoorbeeld de portretrechten van Lozano een heikel punt. Op de achtergrond is ook Valencia misschien een kandidaat om Lozano in de toekomst over te nemen, maar bij de Spaanse clubs is het momenteel intern zeer onrustig.



Lozano zit vanavond gewoon bij de selectie van PSV voor het duel met FC Twente.