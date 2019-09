ADO versterkt zich met clubloze Thom Haye

Door Yorick Groeneweg



Na het vertrek van Nasser El Khayati naar Qatar SC, kon ADO nog wel een aanvallende middenvelder gebruiken. Hoewel Haye bij zijn vorige clubs AZ en Willem II een veel lager minder rendement dan de Marokkaanse spelmaker had, ziet ADO in Haye een speler die het elftal van ideeën kan voorzien. Vanochtend traint de voormalig jeugdinternational voor het eerst mee in het Cars Jeans Stadion.



Manager voetbalzaken Jeffrey van As benadrukt dat Haye voorlopig ADO’s laatste beoogde versterking is. Eerder werden Milan van Ewijk, Michiel Kramer, Bilal Ould-Chikh, Pawel Cibicki, Luuk Koopmans, Crysencio Summerville (huur) en Aleksandar Bjelica al naar Den Haag gehaald.



Mogelijk kan Haye zondag al in de Kuip tegen Feyenoord debuteren, al zijn nog niet alle papieren op orde. Hij zat dit seizoen nog twee keer op de bank bij Lecce, dat vorig jaar promotie naar de Serie A afdwong. In die voetbaljaargang was de inbreng van Haye echter beperkt bij de Zuid-Italiaanse club.