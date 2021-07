ADO ziet Vejinovic naar China vertrekken, topscorer Excelsior tekent bij Nîmes

Contract voor twee jaar Sergio Ramos kiest na 16 jaar Real voor megasala­ris bij Paris Saint-Ger­main

8 juli Sergio Ramos (35) heeft een tweejarig contract getekend bij Paris Saint-Germain. Ook vanuit Engeland was er interesse voor de Spaanse recordinternational, maar zij konden niet op tegen het megasalaris dat PSG kan bieden aan de verdediger uit Camas. Hij zal zo'n 15 miljoen euro per jaar gaan verdienen in Parijs.