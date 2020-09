Afellay wil nog altijd door: ‘Het hoeft niet per se een waanzinnig grote club te zijn’

,,Dat heb ik nog steeds in mijn hoofd”, zo zei hij dinsdag tegen Fox Sports. ,,Ik wil verder, maar niet ten koste van alles.” Zijn toekomst hoeft van Afellay ‘niet per se bij een waanzinnig grote club te liggen’. ,,Ik wil wel graag op een bepaald niveau spelen, bij een ploeg met een positieve spelopvatting. Zodra er een aanbod komt waar ik een goed gevoel bij krijg, ga ik er serieus over nadenken.”

Afellay sluit een verblijf in de Keuken Kampioen Divisie én bij FC Utrecht uit. Een fantastische club, zegt hij over de laatste naam. ,,Ik ben in het verleden vaak zat Jordy Zuidam (technisch manager van FC Utrecht, red.) tegengekomen. Ik hou niet zo van mensen die zeggen dat ze je bellen en dan niet bellen. Dat hoeft van mij niet meer.” Spelen in een ver land met een iets lager clubniveau sluit hij niet uit, als de omgeving hem aanstaat.