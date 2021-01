Ajax betaalt recordbedrag: Haller duurste eredivisiespeler ooit

Ajax zocht afgelopen zomer vergeefs naar een centrumspits. De club scoorde er in de eredivisie met 52 doelpunten in 14 duels lustig op los maar werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld, mede omdat het te moeizaam tot scoren kwam. De Amsterdamse koploper voelt in de eredivisie inmiddels de hete adem in de nek van PSV, dat tot één punt is genaderd en zondag de tegenstander is. Ajax is er alles aan gelegen om zich dit seizoen met de landstitel weer rechtstreeks te plaatsen voor de lucratieve Champions League.



De kans bestaat dat Ajax de transfersom voor Haller over meerdere jaren mag spreiden. De club uit Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis en verliest dit seizoen alleen al zo’n 45 miljoen euro aan inkomsten uit recettes. Voor Lassina Traoré en Brian Brobbey is de komst van Haller waarschijnlijk minder goed nieuws. Beide jonge aanvallers hebben er een geduchte concurrent bij als ze weer fit zijn. Haller is niet de eerste speler die bij Ajax met Ten Hag wordt herenigd. Quincy Promes, Zakaria Labyad en Sean Klaiber gingen hem voor.