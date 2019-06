Ajax en PSV jagen op Power, Sané blijft bij City

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Ex-Dordrecht-huurling in beeld bij Ajax en PSV

Raakt het gepromoveerde Norwich City een van zijn groeibriljanten kwijt? Als het aan Norwich Evening News ligt wel. Diverse clubs aan de andere kant van de Noordzee jagen op de handtekening van Simon Power, waaronder Ajax en PSV. Hij kwam sinds januari op huurbasis uit voor FC Dordrecht en speelde tien duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm Simon Power (links) in actie tegen Jong Ajax. © BSR Agency

Sané blijft bij kampioen van Engeland

Leroy Sané heeft uitgesproken bij Manchester City te willen blijven, meldt The Sun, ondanks dat de contractonderhandelingen moeizaam verlopen sinds zijn zoektocht na een nieuwe zaakwaarnemer. De 23-jarige Duitser gaf aan dat de beste spelers in de Premier League spelen. Hij heeft nog een contract voor twee jaar.

Volledig scherm Leroy Sané. © BSR Agency

Mulder verlengt met één jaar bij RKC

Hans Mulder gaat met RKC Waalwijk de eredivisie in. De 32-jarige middenvelder heeft zijn aflopende verbintenis met één seizoen verlengd. Hij begint aan zijn achtste seizoen bij de club die afgelopen seizoen via de play-offs naar de eredivisie promoveerde.

Volledig scherm Hans Mulder. © BSR Agency

Rafael Benitez op weg naar uitgang St James’ Park

Nog een week heeft eigenaar Mike Ashley van Newcastle United om te onderhandelen met trainer Rafael Benitez om zijn aflopende verbintenis te verlengen, anders loopt de Spaanse coach zo de deur uit van St James’ Park. Zijn contract loopt op 1 juli af. Het lijkt er niet op dat Benitez gaat verlengen, omdat hij zich niet helemaal gesteund voelt in het versterken van de selectie en vanwege een aanbieding uit de Chinese Super League.

Volledig scherm Rafael Benitez. © REUTERS

Clubs lijken akkoord, Bruma zelf nog niet rond met PSV

RB Leipzig en PSV lijken er uit te komen, alleen moet Bruma zelf nog een akkoord bereiken met de Eindhovenaren. Dit meldt het Eindhovens Dagblad, dat met zijn zaakwaarnemer sprak. Een bedrag werd niet specifiek genoemd, maar PSV is bereid de transfersom voor de Portugees te betalen. De zaakwaarnemer van Bruma wilde niet prijsgeven of hij op korte termijn afreist naar Eindhoven om de deal rond te maken. Ook FC Porto ligt op de loer voor de handtekening van Bruma volgens Portugese media.

Volledig scherm Bruma (links) van RB Leipzig. © EPA

Lorenzo Burnet tekent bij FC Emmen

Lorenzo Burnet speelt het komende seizoen voor FC Emmen. De 28-jarige linksback komt transfervrij over van Excelsior, waar hij een aflopend contract had. Hij heeft zijn handtekening onder een verbintenis voor één seizoen gezet.



,,FC Emmen heeft het afgelopen seizoen bewezen een aanwinst te zijn voor de eredivisie”, zegt de Amsterdammer op de website van zijn nieuwe ploeg. ,,Ik hoop dat ik de club kan helpen om ook komend seizoen handhaving veilig te stellen. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in.”

Arsenal verhoogt bod op Celtic-talent

Arsenal zou volgens verschillende Engelse media een verhoogd bod aan het voorbereiden zijn op Kieran Tierney, linksback van Celtic. De kampioen van Schotland zou een eerder bod van zo'n zeventien miljoen euro hebben afgewezen. The Gunners blijven echter zeer geïnteresseerd in de 22-jarige Schot, die al sinds de jeugd voor Celtic uitkomt.

Volledig scherm Tierney (r) samen met ploeggenoot Scott Brown. © REUTERS

Neymar weer terug naar Barça?

Volgens The Sunday Times heeft FC Barcelona ruim honderd miljoen euro over voor de terugkeer van Neymar. De Braziliaanse ster verliet de Catalaanse club in 2017 voor een megabedrag van zo'n 250 miljoen euro. Hij stapte toen over naar Paris Saint-Germain, zijn huidige club. De 27-jarige buitenspeler staat de laatste maanden langs de kant met een slepende blessure.



Tussen 2013 en 2017 speelde Neymar al voor Barça. Hij kwam zes jaar geleden naar Europa nadat hij is vaderland Brazilië was doorgebroken bij Santos.

Volledig scherm FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - Brazil v Qatar - Mane Garrincha Stadium, Brasilia, Brazil - June 5, 2019 Brazil’s Neymar during the warm up REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo © REUTERS

ManU en Crystal Palace onderhandelen over Wan-Bissaka

De kans lijkt groot dat Aaron Wan-Bissaka volgend seizoen uitkomt voor Manchester United. Volgens Daily Mail zouden zijn huidige club Crystal Palace en geïnteresseerde club ManU het bijna eens zijn over een transfersom van ruim 47 miljoen euro.



De 21-jarige rechtsback doorliep de jeugdopleiding bij Crystal Palace en maakte daar in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht. Op dit moment is Wan-Bissaka actief namens Engeland op het WK -21 jaar.

Volledig scherm Wan-Bissaka (r) in actie op het WK -21 jaar. © BSR Agency

Juventus en ManU in race om Eriksen

Volgens Sunday Mirror is de kans groot dat Christian Eriksen volgend seizoen bij Juventus of Manchester United speelt. De Deense spelmaker leek op weg naar zijn droomclub Real Madrid, maar die deal lijkt niet door te gaan. 'Juve’ en ManU zouden nu de meest voor de hand liggende opties zijn.



Eriksen maakte in 2013 de overstap van Ajax naar Spurs. In Londen groeide Eriksen uit tot één van de belangrijkste schakels in het team van trainer Mauricio Pochettino. Dit seizoen bereikte Eriksen met zijn club de finale van de Champions League, waarin werd verloren van Liverpool (0-2).

Volledig scherm Eriksen © Action Images via Reuters

Dani Alves weg bij PSG

Dani Alves vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de 36-jarige rechtsback laten weten na de zege van Brazilië op Peru (5-0) in de Copa América. Lees hier meer.