Ajax gooit lijntje uit naar uitblinkende Sparta-doelman Nick Olij

Remko Pasveer is vanwege twee gebroken middenhandsbeentjes maanden uit de roulatie, terwijl de jonge Jay Gorter waarschijnlijk elders op huurbasis ervaring mag gaan opdoen. In Olij wordt een geschikte kandidaat gezien om de concurrentiestrijd aan te gaan met Rulli, die gisteren tijdens een oefenduel met FC Augsburg (3-1 nederlaag) nog enorm blunderde.

Ajax klopt dagen eerder al bij Sparta aan voor Olij, die een oude bekende van de nieuwe Ajax-coach Maurice Steijn is. De twee werkten afgelopen seizoen succesvol samen bij Sparta, dat verrassend op de zesde plek in de eredivisie eindigde. Olij reeg de clean sheets aaneen en ontpopte zich tot een van de beste doelmannen van de eredivisie.. Olij kreeg slechts 37 goals om de oren: alleen landskampioen Feyenoord (30), FC Twente (27) en AZ (35) incasseerden minder treffers.

De 27-jarige doelman doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelde jaren met het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. Olij werd nog een seizoen verhuurd aan TOP Oss, maar beleefde zijn grote doorbraak bij NAC Breda. Daar werd hij in drie seizoenen een van de beste keepers van de eerste divisie. Sparta gunde hem afgeloen zomer een kans op het hoogste niveau.

Ajax versterkte zich tot dusverre met Benjamin Tahirovic (AS Roma) en de transfervrije Branco van den Boomen (Toulouse). Bij de Amsterdamse uitgang was het een stuk drukker. Onder andere Jurriën Timber (Arsenal), Calvin Bassey (Fulham), Youri Regeer (FC Twente) en Dusan Tadic (Fenerbahce) trokken de deur achter zich dicht. Bovendien moeten de Amsterdammers nog altijd rekening houden met een vertrek van sterkhouders als Mohammed Kudus en Edson Álvarez.

Volgens Steijn is er geen sprake van een vertrek van Rulli, zoals in Spanje wordt gesuggereerd. ,,Ik heb deze week een gesprek met Gerónimo Rulli gehad’’, zo vertelde de trainer eerder deze week. ,,Daarin gaf hij aan dat hij het naar zijn zin had. Wel vroeg hij of er nog versterkingen komen. Dat doen meerdere spelers, waarbij ze aangeven dat de competitie over twee weken begint. Ik zeg dan wat ik hier ook zeg, dat ze zich geen zorgen moeten maken en het goed gaat komen. Maar Rulli heeft geen enkele intentie aangegeven om terug te keren naar Villarreal.’’