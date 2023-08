Ajax heeft beet: Manchester City-talent Carlos Borges op weg naar Amsterdam

Arsenal doet bod bij Ajax op Jurriën Timber, ook Bayern München wil internatio­nal van Oranje

De kans dat Jurriën Timber Ajax verlaat, wordt steeds groter. De 22-jarige Oranje-international staat in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal, dat in Amsterdam een bod van 35 miljoen euro heeft neergelegd. Timber staat niet onwelwillend tegenover een overstap naar de topclub uit Londen, dat in de strijd om zijn handtekening concurrentie heeft van het eveneens concrete Bayern München.