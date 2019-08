Ajax houdt Neres in Amsterdam

Met de handtekening van David Neres geeft Ajax een duidelijk signaal af. Allerlei Europese topclubs hengelden in de voorbije weken naar de Braziliaanse aanvaller, met daarbij flinke transfersommen voor de Amsterdammers in het verschiet, maar de clubleiding houdt de regie zelf in handen. De 22-jarige aanvaller had nog een contract tot medio 2022, maar heeft zich nu met een verbeterde verbintenis tot medio 2023 aan de club verbonden.



Neres werd begeerd door Manchester United en Atletico Madrid, terwijl begin deze week ook Napoli van zich liet horen. De Italiaanse club was bereid om heel ver te gaan om de Braziliaan naar de Serie A te halen, maar kreeg van Ajax nul op rekest. De Amsterdammers zien in Neres een belangrijke schakel in het aanvalsspel voor dit seizoen en willen hem nu nog niet laten gaan.