Ajax huurt Ihattaren van Juventus: ‘Wij bieden hem een kans, maar het begint bij hemzelf’

Ihattaren leek aanvankelijk bij FC Utrecht zijn in de slop geraakte loopbaan te reanimeren. De middenvelder werd vorig jaar door Juventus van PSV overgenomen. De Turijnse club verhuurde hem vervolgens aan Sampdoria, daar kwam Ihattaren niet aan spelen toe. Met overgewicht vertrok hij zelfs uit Italië. Met ex-international Gerald Vanenburg werkte de balvirtuoos in Amsterdam aan zijn comeback.

Ihattaren zit momenteel nog in quarantaine. Daarna sluit hij aan bij de selectie van Jong Ajax. De ploeg van trainer John Heitinga staat vierde in de Keuken Kampioen Divisie en speelt vrijdag thuis tegen Jong AZ en maandag tegen Jong PSV, maar die wedstrijden komen zeer waarschijnlijk nog te vroeg voor Ihattaren. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 24 april vorig jaar, een invalbeurt van zeven minuten tegen FC Groningen. Bij Sampdoria, dat hem op 31 augustus direct huurde van Juventus, kwam hij helemaal niet in actie en was hij ook snel weer verdwenen.

Ihattaren kwam al op zijn achtste terecht in de jeugdopleiding van PSV en speelde slechts drie duels voor Jong PSV, waarin hij drie keer scoorde. Daarna ging hij direct over naar de hoofdmacht, waar hij in 74 optredens goed was voor tien goals en elf assists. De creatieve linkspoot beleefde een stormachtige doorbraak, maar verloor in oktober 2019 zijn vader en had vanaf april 2020 een moeizame relatie met Roger Schmidt.

,,Ihattaren is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land", zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. ,,Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. Wij bieden hem deze kans en wij gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij.”

