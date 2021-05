Ajax onderhandelt met Premier League-club over Scherpen, PEC in wachtkamer

Ajax is met Brighton & Hove Albion in onderhandeling over Kjell Scherpen. Daardoor dreigt PEC Zwolle naast de 21-jarige doelman te vissen.

Brighton, de nummer vijftien van de Premier League, wil Scherpen definitief overnemen van Ajax. De landskampioen zette aanvankelijk in op de verhuur van de boomlange sluitpost. Daarop liet Scherpen vorige week zijn keuze vallen op PEC. Ajax lijkt door Brighton echter nog op andere gedachten gebracht te kunnen worden. De Zwolse eredivisionist is, net als de jeugdinternational zelf, dan ook in afwachting van het verloop van de onderhandelingen tussen Ajax en Brighton.

Volledig scherm Ajax-AS Roma; Keeper Kjell Scherpen maakt zich groot Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotografoe Scherpen maakt bij Ajax weinig aanspraak op speeltijd in de hoofdmacht. De ervaren Remko Pasveer doorliep deze week met succes de medische keuring. Hij wordt transfervrij overgenomen van Vitesse en gaat met Maarten Stekelenburg, een andere routinier, komend seizoen de strijd aan onder de lat bij Ajax.



De voorbije maanden liet Scherpen meerdere malen doorschemeren niet nog een seizoen als derde doelman te willen fungeren en elders ervaring op te willen doen als basisspeler. PEC zit zonder eerste doelman nadat Michael Zetterer in de winter terugkeerde naar Werder Bremen en nu voormalig Ajacied Xavier Mous transfervrij op zoek mag naar een nieuwe club.

Scherpen werd twee jaar geleden door Ajax overgenomen van FC Emmen. In Amsterdam speelde hij zijn wedstrijden vooral in de eerste divisie, voor het beloftenteam. In december maakte hij zijn officiële debuut in het bekerduel met FC Utrecht (5-4). In april volgde zijn vuurdoop voor Ajax in de eredivisie en in de Europa League.

Volledig scherm Jay Gorter. during the match Go Ahead Eagles - Almere City © Pro Shots / Erik Pasman

Gorter en Onana

Tegenover een (tijdelijk) vertrek van Scherpen, staat de waarschijnlijke komst van een andere jonge goalie. Ajax ligt op pole-position om Jay Gorter over te nemen van Go Ahead Eagles. Hij hielp de club uit Deventer met een recordaantal clean sheets (25) aan een terugkeer naar de eredivisie. Als Ajax tot een akkoord komt met de voormalige club van directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag en het doelwit zelf, gaat Gorter komend seizoen waarschijnlijk het gros van de duels van Jong Ajax in de eerste divisie keepen.

Daarmee komt de keeperscarrousel nog niet tot een eind, want Andre Onana begeeft zich ook steeds verder naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena. Op 2 juni buigt sporttribunaal CAS zich over zijn dopingzaak, die hem vooralsnog een jaar aan de kant houdt. De kans is groot dat Onana daarna verkocht wordt door Ajax. Meerdere topclubs in de Premier League hebben de Afrikaan inmiddels op de radar.

