Ajax wil Idrissi huren van Sevilla bij vertrek Promes

Idrissi speelde in totaal 570 minuten voor Sevilla, verdeeld over twaalf duels in alle competities. Daarin was hij goed voor twee assists, maar scoorde hij nog niet. Idrissi moet bij Ajax de tijdelijke vervanger zijn van Quincy Promes, die morgen zeer waarschijnlijk zal terugkeren naar Spartak Moskou. Pas als die deal is afgerond, zal Ajax de huurovereenkomst met Idrissi afronden.



Het management van Idrissi ontkent dat er al sprake is van een deal, maar bevestigt de concrete belangstelling van Ajax. De ploeg van Erik ten Hag won vandaag met 0-3 bij AZ en staat nu al zeven punten boven achtervolger PSV, dat in de Kuip met 3-1 verloor van Feyenoord.