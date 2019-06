Alleen Liverpool en PSG strijden nog om De Ligt, interesse Ajax streelt Bergwijn

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Real aast nu ook op Eriksen en Pogba

Het is bekend dat Real Madrid deze zomer flink wil shoppen om de schandvlek van afgelopen seizoen te kunnen wegpoetsen. De Koninklijke werd in de achtste finales van de Champions League door Ajax uit het toernooi gekegeld, en in de Primera División moesten de Madrilenen het doen met slechts een derde plek.



De komst van Eden Hazard naar de Spaanse hoofdstad lijkt op een haar na gevild, maar daarmee is de honger van Real niet gestild. Ook PSG-vedetttes Neymar en Kylian Mbappé staan hoog op de verlanglijst van trainer Zinédine Zidane. De Spaanse sportkrant AS weet daar nog twee namen aan toe te voegen: Paul Pogba (Manchester United) en Christian Eriksen (Tottenham Hotspur). We houden in de gaten hoe dit zich ontwikkelt.

Bergwijn gevlijd door interesse Ajax

Het was een pikant transfernieuwtje tijdens de ontknoping van de eredivisie: Ajax dat een bod zou willen doen op PSV-aanvaller Steven Bergwijn. In Eindhoven reageerde men als door een adder gebeten. Een overgang van Bergwijn naar Amsterdam was onbespreekbaar.



,,Natuurlijk streelt de interesse van Ajax mij, daarover ga ik niet liegen‘’, zegt de Bergwijn er zelf over in Voetbal International. De 21-jarige international heeft begrip voor de houding van zijn huidige broodheer PSV. ,,Ik snap het sentiment ook heel goed, natuurlijk. PSV is altijd heel goed voor me geweest, de club heeft me perfect opgevangen toen ik weg moest bij Ajax. Als je dan in de belangstelling staat van de aartsrivaal, begrijp ik dat de supporters op z’n minst niet heel blij zijn‘’

Keuze tussen Liverpool en PSG voor De Ligt?

Alle topclubs in Europa dingen naar de hand van Matthijs de Ligt. De 19-jarige Ajax-verdediger, die als een van de grootste talenten ter wereld wordt beschouwd, zou de topclubs voor het uitkiezen hebben. Maar deze keuze lijkt zich langzamerhand uit te kristalliseren.



Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zijn er namelijk nog maar twee clubs die een serieuze kans maken op een krabbel van De Ligt: Liverpool en Paris Saint-Germain. Lange tijd leek FC Barcelona de topkandidaat om het supertalent binnen te hengelen, maar volgens het medium Sport voldoen de Catalanen niet aan de eisen van Raiola en zit een hereniging met Frenkie de Jong, die voor 86 miljoen naar ploeg van Lionel Messi verkast, er dus niet in. Ook andere gegadigden als Juventus en Manchester United voldoen niet aan de criteria van Raoila. De overige topclubs die achter De Ligt aanzaten, zoals Manchester City en Bayern München, lijken definitief uit beeld te zijn geraaakt.



De Ligt is op dit moment met Oranje in Portugal voor de finaleronde van de Nations League. De verwachting is dat hij na afloop van dit toernooi zijn beslissing zal maken.

Rummenigge: Nog geen bod op Sané

Bayern München heeft zich nog niet bij Manchester City gemeld om te onderhandelen over een transfer van Leroy Sané. Dat zegt bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge in Sport Bild. ,,We hebben geen bod gedaan op Sané. Zo ver is het nog lang niet’', wordt Rummenigge geciteerd. ,,Eerst moet de speler voor zichzelf duidelijk maken of hij voor Bayern München wil voetballen. Pas dan zullen we ons melden bij zijn club.’'

De bal ligt nu bij Sané, zegt Rummenigge: ,,Wat de speler wil is het allerbelangrijkste. Blijkbaar is Leroy er nog niet uit. Ik vind hem een opwindende speler. Zowel wat zijn voetbalkwaliteiten betreft als zijn persoonlijkheid’'.

De 23-jarige middenvelder annex aanvaller heeft bij de Engelse kampioen nog een contract tot de zomer van 2021. Eerder zei Uli Hoeness, de voorzitter van de rvc bij de Zuid-Duitse club, een hard hoofd te hebben in de komst van Sané. ,,Je moet sceptisch zijn. Ik vind het onwaarschijnlijk dat hij komt. Het gaat om waanzinnige bedragen'', zei Hoeness in Kicker.