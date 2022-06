Als United zich meldt voor Frenkie, zal de verleiding om te verkopen bijna onweerstaanbaar zijn voor Barça

Met video Louis van Gaal weet waarom Frenkie de Jong 112 miljoen euro waard is: ‘Hoeven we niet over te discussië­ren’

,,Of ik wat wijzer ben geworden?", herhaalde Louis van Gaal na de 1-2 zege op Wales de vraag. ,,Hoe spelers zich gedragen in het Nederlands elftal, als ze moeten spelen voor het echie." De bondscoach koos voor het tweede duel in de Nations League voor elf andere spelers dan tegen België.

9 juni