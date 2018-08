Amrabat en Boëtius richting uitgang bij Feyenoord, Werner wil niet naar Real

Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius lijken hun laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld te hebben. Amrabat, die vorig jaar overkwam van FC Utrecht, heeft aangegeven te willen vertrekken. Voor Boëtius was de domme rode kaart vorige week tegen De Graafschap de spreekwoordelijke druppel. Hij komt niet meer voor in de plannen van de club.



,,Het ligt aan Sofyan zelf of er nog toekomst voor hem is bij Feyenoord, maar hij heeft aangegeven het liefste weg te willen", zo verklaart Van Bronckhorst bij FOX Sports zijn keuze om Amrabat buiten de wedstrijdselectie te laten vanmiddag tegen Excelsior. ,,Bij Jean-Paul is het een optelsom, niet alleen van dit seizoen, maar ook van vorig seizoen. Daarom zijn we voor hem een oplossing aan het zoeken."



Feyenoord betaalde vorig jaar zo'n 4 miljoen euro om Amrabat over te nemen van FC Utrecht. De middenvelder uit Huizen kwam in zijn eerste seizoen bij de Rotterdamse club tot 21 optredens in de eredivisie. Amrabat ging met Marokko mee naar het WK, maar hij kwam in Rusland alleen tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Iran (0-1) even als invaller binnen de lijnen. Bij Feyenoord mocht hij dit seizoen invallen in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, die via strafschoppen werd gewonnen, en hij had een basisplaats in het zo dramatisch verlopen eerste duel met AS Trencin in de derde voorronde van de Europa League (4-0).