Anderlecht meldt zich bij Heerenveen voor Vlap

Topkandidaat

De indrukwekkende cijfers zijn logischerwijs ook in het buitenland opgevallen. Volgens bronnen in België zoekt Anderlecht voor volgend seizoen in ieder geval een spits en een aanvallende middenvelder. Voor die laatste positie is Vlap topkandidaat. Zeker is dat Anderlecht diep in de buidel moet tasten om Vlap los te weken. Hij heeft immers nog een driejarig contract in het Abe Lenstra-stadion. Heerenveen gaat dus miljoenen vragen voor een speler die het zelf heeft opgeleid.