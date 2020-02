Anderlecht wil PSV minder betalen voor Luckassen

Luckassen is bij Anderlecht helemaal opgeleefd. De oud-speler van AZ, die in 2017 naar Eindhoven kwam, is al maandenlang een vaste waarde in de defensie van de Belgische club. Hij speelde niet alleen centraal achterin, maar ook op de vleugels. Aanvankelijk zag Anderlecht de Amsterdammer als tijdelijke oplossing voor één seizoen. Luckassen heeft echter zoveel indruk gemaakt, dat de Belgen hem graag willen overnemen van PSV. Ze zullen dan wel over de prijs gaan onderhandelen.



Luckassen wist nooit uit te groeien tot een vaste waarde bij PSV. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Hertha BSC.