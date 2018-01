Arsenal en Manchester United maken ruil Sánchez-Mkhitaryan officieel

,,Ik ben blij dat ik nu bij de grootste club van de wereld speel'', zei Alexis Sánchez. ,,De kans om op Old Trafford te gaan spelen en met coach José Mourinho te gaan werken kon ik niet laten liggen. Ik hoop dat ik de fans over de hele wereld kan laten zien waarom United mij zo graag wil hebben.''



Volgens United-coach Mourinho is Sánchez precies wat Manchester nodig heeft. ,,Hij is één van de beste aanvallers ter wereld en maakte onze groep van jonge en talentvolle spitsen compleet. Hij heeft een geweldige 'drive' en zal dat overbrengen op de rest van de selectie. Zijn ambitie gaat ook de rest motiveren, daarvan ben ik overtuigd.''



Sánchez kwam in de zomer van 2014 voor 42,5 miljoen euro over van FC Barcelona. Hij was in 166 wedstrijden goed voor tachtig doelpunten en 46 assists. Eerder speelde Sánchez ook nog voor Cobreloa, Colo-Colo, River Plate en Udinese. Met Arsenal won hij in zijn eerste wedstrijd de Charity Shield en daarna nog twee keer de FA Cup, maar nooit deed hij serieus mee om de titel in de Premier League.