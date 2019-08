Arsenal slijt Monreal aan Sociedad, Zidane ‘woest’ op Real-bestuur

De transfermarkt is nog maar een paar dagen open. Welke spelers verwisselen op het laatste moment nog van werkgever? In deze TransferTalk houden we je op de hoogte van de laatste geruchten en transfers.

Monreal na ruim zes jaar weg uit Londen

Het tijdperk van Nacho Monreal bij Arsenal zit erop. De Londense club heeft zaterdagochtend bekendgemaakt dat de Spaanse verdediger verhuist naar Real Sociedad in zijn vaderland. Na zesenhalf jaar bij The Gunners wordt hij nu dus ploeggenoot van Alexander Isak en Martin Ødegaard, die vorig seizoen nog uitkwamen voor Willem II en Vitesse. Met Monreal verliest Arsenal een gewaardeerde kracht, zo blijkt uit de opsomming in onderstaande tweet.

Monreal (33) stond tijdens de eerste drie speeldagen in de Premier League telkens 90 minuten op het veld bij de ‘Gunners’. Tegen Burnley (2-1-zege) was hij twee weken geleden zelfs aanvoerder van het team van Unai Emery.

Arsenal nam Monreal in 2013 over van Málaga. Hij speelde 250 wedstrijden voor de Londense topclub en maakte daarin tien doelpunten. Monreal won drie keer de FA Cup en drie keer het Community Shield. Het afgelopen seizoen bereikte hij het met Arsenal de finale van de Europa League. Daarin was Chelsea met 4-1 te sterk. Vanwege de aanstaande interlandweek zal zijn debuut pas over twee weken zijn wanneer Atlético Madrid op bezoek komt in San Sebastian.

Zidane woest op bestuur Real Madrid

Het zou behoorlijk rommelen bij Real Madrid, zo weet de Spaanse sportkrant Sport. Zinedine Zidane is niet blij met het bestuur van de club, de onvrede zou met de dag toenemen. De Franse trainer wilde dolgraag dat zijn landgenoot Paul Pogba de club deze zomer kwam versterken, maar de middenvelder bleef bij Manchester United. Zidane voelt zich in de steek gelaten door, en is teleurgesteld in, voorzitter Florentino Pérez.

Luckassen op weg naar PSV-uitgang