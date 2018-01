AS Roma maakt werk van late transfer Daley Blind

Door Maarten Wijffels



Het zal niet eenvoudig worden om Blind binnen te hengelen, want zijn huidige club Manchester United wil hem in principe deze winter nog niet laten gaan.



Blind (27 jaar) is in Manchester bezig aan zijn vierde seizoen. Hij heeft een opmerkelijke status bij de club: in de Champions League speelde hij alle wedstrijden, maar in de competitie zit de oud-Ajacied geregeld op de tribune. Onlangs verlengde hij nog zijn contract bij Manchester United, tot het einde van volgend seizoen.