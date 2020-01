Aston Villa heeft Drinkwater binnen, Leicester wil Maddison niet laten gaan

Brendan Rodgers van Leicester City verwacht niet dat hij deze maand afscheid moet nemen van James Maddison. ,,Hij is een getalenteerde speler en zal hier zijn in januari en daarna ook blijven. We laten niemand vertrekken”, zei hij dinsdag op een persconferentie.



De 23-jarige Maddison is dit seizoen een van de smaakmakers bij Leicester City, de huidige nummer twee van de Premier League. De middenvelder scoorde al negen keer in verschillende competities. ,,We willen hem graag langer binden”, vertelde Rodgers. ,,Maar die gesprekken kosten tijd.”



Maddison wordt al weken in verband gebracht met Manchester United, dat veel geld voor hem over zou hebben. ,,Maar we willen onze goede spelers niet verkopen”, zei Rodgers. “Die druk is er ook niet. We willen juist groeien.”