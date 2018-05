Atlético wil Vardy voor Griezmann, Van der Vaart weg bij Midtjylland

Het avontuur van Rafael van der Vaart bij FC Midtjylland is nagenoeg voorbij. De oud-international van Oranje zegt in de Deense krant Herning Folkeblad dat hij na dit seizoen vertrekt. Het huwelijk tussen Van der Vaart en de Deense topclub is vanaf het begin - twee jaar geleden - geen succes geweest. ,,Ik heb aanvankelijk gedacht dat er een elftal om mij heen zou worden gebouwd, maar dat is nooit gebeurd. Ik heb nooit een eerlijke kans gehad.'' Van der Vaart kwam in Denemarken terecht vanwege via zijn vriendin Estavana Polman, die in Denemarken handbalt.