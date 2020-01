Ayoub rond met Panathinaikos, FC Utrecht huurt Peterson

Nog een kleine twee weken en dan sluit de winterse transfermarkt alweer. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Ayoub rond met Panathinaikos

Yassin Ayoub staat op het punt Feyenoord te verlaten en een contract te tekenen bij Panathinaikos. De middenvelder komt in Rotterdam niet aan spelen toe en zoekt zijn heil nu in Griekenland. Dat meldt een Griekse bron. De twee partijen voeren al ruim een maand gesprekken, maar kwamen er niet uit qua salaris. Nadat Ayoub gepolst werd door het Bulgaarse Ludogorets, kwam hij weer bij Panathinaikos uit. Afgelopen week heeft Ayoub gesproken met de coach en directeur van de topclub. De ex-speler van FC Utrecht tekent eerdaags een contract.

Volledig scherm Yassin Ayoub. © Pim Rasd Fotografie

Van der Venne verruilt Go Ahead voor RKC

RKC Waalwijk heeft met Richard van der Venne (27) de derde winterse versterking binnen. De middenvelder komt over van Go Ahead Eagles.

Van der Venne debuteerde in 2015 bij TOP Oss in het betaalde voetbal, waarna hij naar Go Ahead Eagles verkaste. Hij verloor afgelopen jaar met de ploeg uit Deventer de bizarre wedstrijd om promotie van zijn nieuwe club RKC. De Ossenaar speelde in de afgelopen vijf jaar 140 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Bij RKC kan hij zijn debuut op het hoogste niveau maken.

Volledig scherm Richard van der Venne. © BSR Agency

Ajax-opponent Getafe verliest basisspeler

Getafe moet het in de ontmoeting met Ajax in de Europa League stellen zonder Leandro Cabrera. De verdediger uit Uruguay wordt per direct overgenomen door Espanyol.



De 28-jarige Cabrera was een vaste waarde in de defensie van de nummer 5 van de Spaanse competitie. Hij kwam dit seizoen al tot 21 wedstrijden. Espanyol strijdt tegen degradatie en is hekkensluiter.



Ajax en Getafe treffen elkaar in de knock-outfase van de Europa League. Op 20 februari is de eerste wedstrijd in Spanje, een week later volgt de return in Amsterdam.

Volledig scherm Leandro Cabrera © EPA

Czyborra staat op het punt van vertrek naar Italië

Volledig scherm Lennart Czyborra. © BSR Agency Heracles-speler Lennart Czyborra is in gesprek met Atalanta Bergamo. Als hij tot een akkoord komt met de club uit de Serie A, dan vertrekt hij nog deze week uit Almelo. ,,We hebben Lennart toestemming gegeven om tot een akkoord te komen met de andere club”, zegt Tim Gilissen, technisch manager van Heracles. Hij wil zelf niet bevestigen dat het om Atalanta Bergamo gaat, maar wel dat er verregaande gesprekken met een andere club worden gevoerd. Italiaanse media zijn er inmiddels wel zeker van: Czyborra wordt de stand-in van Robin Gosens, die andere oud-speler van Heracles. De 20-jarige linksback kwam in 2018 naar Almelo, hij speelde daarvoor in de jeugd van Schalke 04. (Fardau Wagenaar)

Peterson naar Utrecht

Volledig scherm Kristoffer Peterson © Getty Images FC Utrecht heeft een nieuwe aanvaller binnen. Kristoffer Peterson wordt voor een halfjaar gehuurd van Swansea City. De Domstedelingen hebben ook een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst.



De Zweed kwam eerder al uit voor Utrecht en speelde de afgelopen twee seizoen voor Heracles. In augustus maakte hij de overstap naar Wales, maar kwam daar nog niet aan spelen toe.



,,Kristoffer is een oude bekende van ons. We zijn hem blijven volgen na zijn vertrek bij FC Utrecht. Hij heeft bij Heracles Almelo zijn kwaliteiten laten zien, waardoor hij uitgroeide tot A-international van Zweden en de stap naar Swansea City kon maken”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam. ,,Nu de kans zich voordeed om Kristoffer terug te halen hebben we niet getwijfeld.We zijn erg tevreden dat we een optie tot koop hebben bedongen met het oog op de toekomst. Hij is een welkome versterking voor de huidige selectie en voegt daar extra kwaliteit aan toe. Hij is bovendien een publiekslieveling en erg gedreven succesvol te zijn, ook omdat hij deze zomer deel wil uitmaken van de Zweedse EK-selectie.”

Duitse aanwinst voor Willem II

Willem II haalt opnieuw een speler uit Duitsland om de selectie te versterken. De 21-jarige Görkem Saglam van Vfl Bochum tekent maandagmiddag een contract bij de Tilburgse club. Het gaat om een voormalig Duits jeugdinternational die ook een Turks paspoort heeft.



Saglam is de tweede speler van VfL Bochum die de overstap naar Willem II maakt. Ook Vangelis Pavlidis kwam over van die club, maar werd ook verhuurd aan Borussia Dortmund II. De 21-jarige aanvallende middenvelder had nog een contract tot medio 2020 bij Bochum, waar hij dit seizoen niet in actie kwam. Vorig jaar speelde hij tien duels in de tweede Bundesliga en een wedstrijd in de DFB-pokal.



Willem II scout de laatste jaren behoorlijk actief in Duitsland. Dat leverde de komst van onder meer doelman Timon Wellenreuther, Vangelis Pavlidis, Mats Köhlert en de inmiddels vertrokken Atakan Akkaynak en Donis Avdijaj op.



Ivankovic volgt Koeman op

De voetbalbond van Oman heeft Branko Ivankovic aangesteld als opvolger van de ontslagen bondscoach Erwin Koeman. De 58-jarige Nederlander werd vorige maand weggestuurd, omdat Oman als titelverdediger op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase strandde. Koeman werkte amper een jaar bij Oman, waar hij Pim Verbeek opvolgde als bondscoach.



In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach kwam Oman uit bij Ivankovic. De 65-jarige Kroaat leidde Iran naar het WK van 2006 in Duitsland. Ivankovic was als assistent van Miroslav Blazevic actief op het WK 1998, waar Kroatië ten koste van Oranje het brons pakte.



Als clubtrainer vierde Ivankovic kampioenschappen in Kroatië (met Dinamo Zagreb), China (met Shandong Luneng) en Iran (met Persepolis). Met die Iraanse ploeg bereikte hij in 2018 ook de finale van de Aziatische Champions League.

Adnan Januzaj in beeld bij AS Roma

Na de Premier League en La Liga volgt wellicht de Serie A voor Adnan Januzaj, die kan rekenen op verregaande interesse van AS Roma. De Italiaanse grootmacht heeft inmiddels de onderhandelingen geopend met Real Sociedad, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Januzaj, die twaalf keer uitkwam voor de Rode Duivels en ook speelde voor Manchester United, kwam de voorbije maanden nauwelijks tot speeltijd bij Sociedad. Bij Roma moet hij toptalent Nicoló Zaniolo vervangen. De Italiaan scheurde ruim een week terug zijn voorste kruisband na een botsing met Matthijs de Ligt.

Volledig scherm Antoine Griezmann in duel met Adnan Januzaj (links). © REUTERS

FC Emmen vreest vertrek Luciano Slagveer

Luciano Slagveer staat in de belangstelling van Puskás Akadémia. De Hongaarse club heeft zich inmiddels al gemeld bij FC Emmen, zo meldt RTV Drenthe. Slagveer, die sinds medio 2018 voor Emmen speelt, wordt bij de Hongaarse nummer 4 Puskás Akadémia mogelijk clubgenoot van Yoël van Nieff (ex-FC Groningen).

Volledig scherm Luciano Slagveer (links). © BSR Agency

PSG-directeur Leonardo: Cavani dient transferverzoek in

Volledig scherm Edinson Cavani op de bank van PSG. Links Leandro Paredes, rechts Julian Draxler. © AFP Edinson Cavani is op de weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain, zo melden Franse media. De spits uit Uruguay speelt in zijn zesde seizoen in Parijs nauwelijks meer door de komst van Mauro Icardi. Cavani diende daarom een transferverzoek in bij technisch directeur Leonardo. ,,We bestuderen zijn situatie. We hebben al een voorstel gehad van Atlético Madrid, maar dat bod kwam lang niet in de buurt bij wat wij voor ogen hebben. Er is dus nu niets wat echt op een vertrek wijst, maar hij heeft gevraagd te mogen vertrekken.’’ Cavani maakte in zes seizoenen 198 goals voor PSG en is daarmee topscorer aller tijden in Parijs.

Nottingham heeft oogje op Barça-huurling van Telstar

Marcus McGuane, de Engels-Ierse aanvaller die door Telstar is gehuurd van FC Barcelona, staat op de radar van Nottingham Forest. De Catalanen en de club uit de Engelse Championship – het tweede niveau – hebben al een akkoord over een overgang, maar Telstar zet zijn voeten in het zand en wil een ’fatsoenlijke vergoeding’ zien van de Engelse club, zo meldt de IJmuider Courant. Keuken Kampioen Divisie-club Telstar zegt een huurovereenkomst met Barcelona te hebben tot het einde van het seizoen.