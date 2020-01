Ayoub vanavond gekeurd in Athene, concurrent van Luuk de Jong naar LA

Nog een kleine twee weken en dan sluit de winterse transfermarkt alweer. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Saglam direct in wedstrijdselectie Willem II

Willem II wil morgen in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen in Friesland de fraaie overwinning afgelopen zaterdag bij AZ (1-3) een passend vervolg geven. Nieuwkomer Görkem Saglam, die gisteren overkwam van VfL Bochum, is speelgerechtigd en is door Koster meteen opgenomen in de wedstrijdselectie. De kans op speeltijd voor de 21-jarige Duitser is echter klein. ,,Alleen al voor het groepsproces is het goed om hem bij de wedstrijdselectie te hebben”, aldus trainer Adrie Koster.

Ayoub vanavond gekeurd in Athene

Yassin Ayoub staat op het punt om voor 3,5 jaar te tekenen bij Panathinaikos. De 25-jarige Marokkaanse middenvelder kwam sinds zijn komst in 2018 naar Feyenoord nauwelijks aan de bak in Rotterdam, en zoekt nu dus zijn heil in Griekenland. Ayoub is inmiddels in Athene en wordt vanavond medisch gekeurd, meldt een bron dicht bij de club. Als dit goed verloopt, tekent hij daarna zijn contract.

Volledig scherm Yassin Ayoub. © BSR Agency

‘Chicharito’ bevestigt transfer naar LA Galaxy

In een interview met de Los Angeles Times heeft Javier Hernández bevestigd Sevilla in te ruilen voor LA Galaxy. Daardoor neemt de concurrentie voor Luuk de Jong af. Eerder zag hij Munas Dabbur vertrekken. Hernández, beter bekend als ‘Chicharito’, is in Los Angeles de opvolger van de naar AC Milan verkaste Zlatan Ibrahimovic.

Volledig scherm Javier Hernández. © REUTERS

Bournemouth wil ex-Ajacied Bertrand Traoré

Olympique Lyon-aanvaller Bertrand Traoré staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bournemouth, zo meldt Daily Mail. De club van Nathan Aké wil de aanvalslinie versterken met de ex-speler van onder meer Chelsea, Vitesse en Ajax. Traoré werd in het seizoen 2016/2017 verhuurd aan de Amsterdammers. Bournemouth is bereid 41 miljoen euro te betalen voor de aanvaller.

Volledig scherm Bertrand Traoré. © AFP

Bentaleb keert terug in Premier League

Nabil Bentaleb gaat weer in de Premier League voetballen. Newcastle United huurt de 25-jarige middenvelder voor de rest van dit seizoen van Schalke 04. De Algerijnse international was vanwege disciplinaire redenen bij de Duitse club teruggezet naar het tweede elftal. Bentaleb speelde tussen 2013 en 2016 in de Premier League voor Tottenham Hotspur.

Volledig scherm Nabil Bentaleb. © BSR Agency

Ajax-opponent Getafe haalt Braziliaanse spits

Getafe heeft zich versterkt met de Braziliaan Deyverson. De 28-jarige spits komt op huurbasis over van Palmeiras uit Brazilië, met een optie tot koop. Getafe neemt het volgende maand in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Ajax. Deyverson speelde eerder in Spanje al voor Levante en Alavés. Hij kwam ook uit voor de Portugese clubs Benfica en Belenenses, in de Duitse Bundesliga speelde hij voor 1. FC Köln.

Volledig scherm Deyverson in actie voor Palmeiras. © Getty Images

Bozenik rond met HSV

Een flinke domper voor Feyenoord op de transfermarkt. Doelwit Robert Bozenik heeft een persoonlijk akkoord bereikt met HSV, zo meldt Hamburger Abendblatt. HSV, de nummer twee van de 2. Bundesliga, moet het nog wel eens worden met MSK Zilinia over de transfersom. De 20-jarige Slowaak stond hoog op de lijst van Feyenoord, dat naarstig op zoek is naar een concurrent voor Nicolai Jørgensen.

Volledig scherm Robert Bozenik. © EPA

United schakelt snel en biedt 50 miljoen voor Dembélé

Manchester United kan dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op spits Marcus Rashford. Daarom wil de nummer vijf van de Premier League zich versterken met Moussa Dembélé. De club zou een bod van 50 miljoen euro voorbereiden op de aanvaller van Olympique Lyon, zo meldt Foot Mercato.

Volledig scherm Moussa Dembélé in duel met Laurent Koscielny. © BSR Agency

Anderlecht verkoopt Kums definitief aan AA Gent

Sven Kums (31) voetbalt ook de volgende drie jaar voor AA Gent. De Buffalo’s bereikten gisteren een akkoord met Anderlecht over de transferprijs van 1,5 miljoen. Anderlecht betaalde tweeënhalf jaar geleden nog 6.5 miljoen euro aan Watford voor de middenvelder die in Nederland voor Heerenveen uit kwam.

Volledig scherm Sven Kums © BELGA

Basacikoglu maakt flinke promotie

Een mooie stap voor Bilal Basacikoglu. De voormalig speler van onder meer SC Heerenveen en Feyenoord heeft een contract getekend bij Trabzonspor, de nummer drie van de Turkse competitie. Na een conflict met zijn vorige ploeg Kayserispor liet hij zijn contract ontbinden.

Volledig scherm Bilal Basacikoglu. © Angelo Blankespoor

Feyenoord kan Kokorin vergeten

Aleksandr Kokorin verkast naar PFC Sochi. De 28-jarige spits van Zenit Sint-Petersburg wordt voor een half jaar verhuurd aan de Russische hekkensluiter. Kokorin stond hoog op het wensenlijstje van Feyenoord. Dick Advocaat werkte als bondscoach van Rusland samen met de aanvaller en hoopte op een hereniging, maar achtte de kans al klein.

Volledig scherm Aleksandr Kokorin. © Getty Images

Mbappé wil bij PSG blijven

Kylian Mbappé voelt weinig voor een winterse transfer naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht zou naar verluidt interesse hebben in de aanvaller, maar acht dit niet het juiste moment voor een overstap, zo zegt hij in gesprek met de BBC. ,,Ik speel nu voor PSG en focus me honderd procent op de club.’’

Volledig scherm Kylian Mbappé. © BSR Agency

NAC en Van Wonderen praten nog

NAC en Kees van Wonderen hebben gisteren weer met elkaar gesproken. Een vervolgafspraak na het samenzijn anderhalve week geleden op de dag van Helmond Sport - NAC. Vanuit de buik van de Bredase club wordt aangegeven dat er drie kandidaten op de shortlist staan, hoewel Van Wonderen volgens ingewijden echt als de belangrijkste kandidaat geldt.

Volledig scherm Kees van Wonderen © BSR Agency

Avdijaj tekent bij Hearts

Donis Avdijaj mocht vorig jaar vertrekken bij Willem II en koos voor het avontuur in Turkije bij Trabzonspor. De aanvaller kon echter geen indruk maken en heeft zijn contract deze maand ontbonden. Toch heeft hij al snel een nieuwe club gevonden: Heart of Midlothian in Schotland.

Of wil Barça Aubameyang

Waar Sport gokt op Timo Werner als nieuwste nummer 9 voor Barclona, kiest de andere Spaanse sportkrant Mundo Deportivo voor Pierre-Emerick Aubameyang. De 30-jarige aanvaller van Arsenal ligt nog tot 2021 vast en zal niet erg goedkoop zijn, waardoor ook Rodrigo, de spits van Valencia een optie zou zijn.

Volledig scherm Arsenal's Pierre-Emerick Aubameyang © BSR Agency

