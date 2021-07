AZ legt talentvolle keeper vast, NEC huurt verdediger van Atalanta

Salaris verdubbeld EK-held Donnarumma tekent vijfjarig contract bij PSG en kiest voor rugnummer 50

14 juli De transfer hing al weken in de lucht, maar is nu ook officieel: Gianluigi Donnarumma heeft een vijfjarig contract getekend bij Paris Saint-Germain. De 22-jarige doelman van Italië, verkozen tot beste speler op het afgelopen EK, komt transfervrij over van AC Milan. Hij gaat bij PSG keepen met rugnummer 50.