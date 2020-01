AZ wijst geïnteresseerd PSV de deur, situatie rond Eriksen frustreert Mourinho

Nog een week en dan sluit de winterse transfermarkt. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

PSV strikt jonge Braziliaan

PSV heeft de 18-jarige Braziliaanse centrale verdediger Luis Felipe Hungria Martins definitief binnengehaald. Hij komt over vanuit Coritiba FC en liep al meerdere keren stage in Eindhoven.



Felipe speelde in augustus al mee in een oefenduel bij PSV onder 19, waar hij voorlopig gaat spelen. In december ging hij weer terug naar Brazilië en inmiddels hebben clubs en de speler een akkoord bereikt. Felipe tekende zaterdag bij PSV een contract tot midden 2023.

Volledig scherm Luis Felipe Hungria Martins. © ED

Mourinho baalt van situatie rond Eriksen

Veel woorden wilde José Mourinho na de 1-1 in de FA Cup tegen Southampton niet vuil maken aan de situatie van Christian Eriksen, die niet bij de selectie zat en op weg is naar Internazionale. ,,Het enige dat ik kan zeggen is dat Eriksen zich sinds mijn komst heel professioneel heeft gedragen. Maar dit is geen situatie die op 25 januari zou moeten voorkomen. En het is niet de fout van Tottenham dat de situatie zo is", zo leek de Portugees de schuld bij zijn oude liefde Inter te leggen.



Het aanstaande vertrek van Eriksen is goed nieuws voor Giovani Lo Celso, die door Spurs van Real Betis wordt gehuurd en een prima indruk achterlaat op de plek van Eriksen. Tottenham heeft een optie tot koop en gaat die volgens Mourinho lichten. ,,Ik denk dat die jongen dat heeft verdiend. Hij maakt het voor de club heel makkelijk om die beslissing te nemen. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld sinds mijn komst. In het begin speelde hij niet veel, maar hij begreep precies wat we willen. Hij is een snelle leerling, een goeie jongen.”

Volledig scherm Christian Eriksen (r) viert wat zijn laatste doelpunt voor Spurs zou zijn (28 december tegen Norwich City). Zijn opvolger Giovani Lo Celso is de eerste om hem te feliciteren. © Getty Images

AZ weigert PSV medewerking inzake transfer Ouwejan

PSV heeft in de winterstop geïnformeerd naar de situatie van linksback Thomas Ouwejan van AZ. Hij zit momenteel bij de Alkmaarders op de bank, achter Owen Wijndal. Ouwejan zou graag willen overstappen naar Eindhoven, maar krijgt van AZ geen toestemming om zijn carrière tijdelijk in het Philips Stadion te vervolgen.



PSV heeft ook te horen gekregen dat AZ niet wil meewerken en daarom is slechts sprake geweest van een vluchtig contact. PSV hoopte lang dat Ricardo Rodríguez van AC Milan de stap naar PSV wilde maken, maar die kans wordt inmiddels als erg klein ingeschat. Doorschakelen naar Ouwejan was een logische gedachte, maar PSV is dus genoodzaakt om ook andere opties te onderzoeken.

De club heeft geen trek in een paniekaanwinst en gaat selectief te werk. In de winter is het aanbod van beschikbare spelers veel lager dan in de zomer, dus is er ook een kans dat de club verder zal moeten met de huidige spelersgroep.

Rik Elfrink on Twitter PSV heeft inderdaad geïnformeerd naar linksback Thomas Ouwejan, nu de kans op Ricardo Rodriguez heel klein is. Verder is het (nog) niet gekomen. PSV kreeg te horen dat AZ niet wenst mee te werken. Ouwejan zelf wil overigens heel graag naar Eindhoven, als het mogelijk is.

Atlético en Cavani willen elkaar, maar PSG zit dwars

De tijd begint een beetje te dringen voor Edison Cavani, die deze transferwindow (open tot 31 januari) zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Paris Saint-Germain. Diego Simeone, trainer van Atlético Madrid, wil de Uruguayaan koste wat kost naar Madrid halen, maar de clubleiding heeft niet meer dan 10 miljoen euro over voor de blessuregevoelige spits (32). PSG wil meer en komt bij een bod van 10 miljoen niet aan tafel zitten, meldt Marca. Het contract van Cavani loopt in de zomer af en hij zou zelf een avontuur bij de nummer 3 van Spanje wel zien zitten. Manchester United hoeft het volgens bronnen in Frankrijk en Engeland niet te proberen bij Cavani, die een transfer naar de dolende Engelse topclub niet zou overwegen.

Volledig scherm Edinson Cavani (m) op de bank bij PSG. © AFP

Roy Kortsmit houdt conditie op peil bij FC Utrecht

Roy Kortsmit houdt zijn conditie op peil bij FC Utrecht. De 27-jarige doelman, die afgelopen zomer transfervrij vertrok bij Sparta, doet dat in principe tot het einde van de maand. De ervaren keeper is nog op zoek naar een nieuwe werkgever in binnen- of buitenland.

Volledig scherm Roy Kortsmit. © BSR Agency

Olmo naar Bundesliga

Het is officieel: Dani Olmo verruilt Dinamo Zagreb voor RB Leipzig. De Spaanse spelmaker komt uit de jeugd van Barcelona en stond deze winter ook op het verlanglijstje van clubs als AC Milan en Chelsea, maar het wordt dus de hoogvlieger uit de Bundesliga.

Droomtransfer voor Pablo Marí

In het seizoen 2017/18 was hij nog aanvoerder van NAC Breda, maar nu lijkt hij op weg naar Arsenal. Meerdere Engelse media melden dat Pablo Marí de nieuwe verdediger van The Gunners wordt. Marí werd door NAC destijds gehuurd van Manchester City, later speelde hij ook nog voor Deportivo La Coruña en Flamengo. Van die laatste club lijkt hij nu op weg naar Londen.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

FC Groningen strikt Can