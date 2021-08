AZ wil slag slaan op Scandinavische markt, Giakoumakis naar Zwitserland?

Waarom Ajax een half miljoen extra betaalde om Berghuis bij Feyenoord los te weken

29 juli Steven Berghuis (29) oogt in Oostenrijk als een vis in het water bij Ajax. Dat had Marc Overmars - met dank aan referenties ook – al voorzien. Waarom de directeur een half miljoen extra betaalde. ,,Hij lijkt qua mentaliteit op Tadic. Dat beeld hebben veel mensen alleen niet van hem.”