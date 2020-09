Barça laat Luis Suárez vertrekken naar Atlético Madrid

Suárez verliet vanmiddag huilend het trainingscomplex van Barcelona. Hij had nog een doorlopend contract tot medio volgend jaar. FC Barcelona zal op donderdag officieel afscheid nemen van Suárez. Daarna volgt nog een persconferentie.



Na zijn komst in Camp Nou in 2014 raakten de oud-Ajacied en zijn gezin zeer goed bevriend met sterspeler en buurman Lionel Messi en diens familie. Suárez wilde mede daarom ook helemaal niet weg bij Barcelona, maar de nieuwe trainer Ronald Koeman was onverbiddelijk: hij had Suárez niet meer nodig.