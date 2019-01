Bayern haalt Pavard, Pieters en Martins Indi hebben nieuwe trainer

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Nieuwe trainer bij Stoke

Stoke City heeft in Nathan Jones een nieuwe trainer gevonden. De Welshman is de opvolger van de gisteren ontslagen Gary Rowett.



Bij Stoke City spelen de Nederlanders Erik Pieters, Bruno Martins Indi, Ibrahim Afellay en Cuco Martina. De in Rotterdam geboren Martina komt uit voor Curaçao.



De van Luton Town overkomende Jones moet Stoke City weer aan successen helpen. Vorig seizoen speelde de club nog in de Premier League. Na de degradatie staat Stoke nu slechts veertiende in het Championship.

‘Higuain moet Morata vervangen bij Chelsea’

Gonzalo Higuain is de tweede seizoenshelft mogelijk te bewonderen in de Premier League. Volgens Marca aast Chelsea op de Argentijnse spits, die door Juventus wordt verhuurd aan AC Milan. Higuain zou in Londen worden herenigd met trainer Maurizio Sarri, onder wie hij eerder speelde bij Napoli.



De komst van de 31-jarige Higuain zou de deur wagenwijd openzetten voor Alvaro Morata. De Spanjaard heeft het niet naar zijn zin in Engeland en staat in de belangstelling van Sevilla.

Volledig scherm Gonzalo Higuain wordt momenteel door Juventus verhuurd aan AC Milan. © AFP

Transfer Ananidze naar Vitesse afgeketst

Volledig scherm Jano Ananidze (rechts) bij Spartak Moskou. © Getty Images De transfer van Jano Ananidze naar Vitesse is afgeketst. Dat is door Spartak Moskou aan de Arnhemse club bevestigd. De Georgiër wordt door de Russische club voor de rest van het seizoen verhuurd aan Samara.



Ananidze was bij Vitesse in beeld na het vertrek van Thomas Bruns (op huurbasis naar FC Groningen) en door de knieblessure van Charly Musonda. De overgang naar de Arnhemse club was vanaf het begin moeilijk vanwege vergunningen en fiscale aspecten.



Vitesse zoekt voor de tweede helft van het seizoen een multifunctionele aanvaller.

‘Real Madrid praat met Mourinho over terugkeer’

Real Madrid blijft na het ontslag van Julen Lopetegui ook onder de nieuwe trainer Santiago Solari kwakkelen. In de hoop om het tij te keren zou voorzitter Florentino Perez nu zijn zinnen hebben gezet op een sensationele terugkeer van José Mourinho, meldt The Sun.

Struikelblok zou echter de afkoopsom van ruim vijftien miljoen euro kunnen zijn die Manchester United wil ontvangen als Mourinho nu al aan de slag gaat. De Portugees werd vorige maand de laan uitgestuurd op Old Trafford wegens tegenvallende resultaten en zijn slechte relatie met een deel van de spelersgroep.

Mourinho stond tussen 2010 en 2013 al aan het roer bij de ‘Koninklijke’. Hij won in die periode een landstitel en de Copa del Rey.

Volledig scherm José Mourinho © Getty Images

Spijkerman na seizoen weg als assistent Groningen

Volledig scherm Trainer Danny Buijs van FC Groningen met assistent Hennie Spijkerman. © ANP FC Groningen-trainer Danny Buijs moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe assistent. Hennie Spijkerman heeft de clubleiding laten van de nummer vijftien van de Eredivisie laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen.



De 68-jarige Spijkerman, bij Ajax jarenlang lid van de technische straf onder hoofdtrainers Frank de Boer, Peter Bosz en Marcel Keizer, is nog niet van plan om met pensioen te gaan, maar aast nog op een klus in het buitenland.



,,In mijn periode bij Ajax ben ik een half jaar trainer geweest van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Die periode in het buitenland is mijn vrouw en mij uitstekend bevallen. De uitdaging van een buitenlands avontuur zou ik nog een keer willen aangaan.”

Bayern strikt Franse wereldkampioen Pavard

Bayern München hengelde al een tijdje naar de diensten van Benjamin Pavard en heeft nu eindelijk beet. De Franse rechtsback, basisspeler in de ploeg die afgelopen zomer in Rusland wereldkampioen werd, tekent voor vijf jaar bij de Duitse kampioen, onthulde technisch directeur Hasan Salihamidžić.



De 22-jarige Pavard maakt nog niet direct de overstap naar München. Hij probeert dit seizoen zijn huidige club VfB Stuttgart, de nummer zestien van de Bundesliga, te behoeden voor degradatie en sluit komende zomer aan bij zijn nieuwe werkgever.

Volledig scherm Benjamin Pavard maakt het seizoen af bij VfB Stuttgart. © Getty Images Pavard, die in eigen land uitkwam voor Lille, scoorde op het WK met een fraaie knal in de achtste finale tegen Argentinië (4-3). Dat doelpunt werd gekozen tot het mooiste van het toernooi.

Schwaab praat met PSV over nieuw contract

PSV en Daniel Schwaab zijn in gesprek over een langer verblijf. De 30-jarige Duitser, die onder trainer Mark van Bommel steevast kan rekenen op een basisplaats, heeft een aflopend contract in Eindhoven. ,,Maar verder kan ik er niks over zeggen. Ik denk er goed over na”, zegt Schwaab tijdens het trainingskamp van PSV in Doha.

Is hij aan het beste seizoen in zijn carrière bezig? ,,Dat is niet belangrijk. We moeten volhouden. Het gaat om een heel seizoen. In mijn tweede jaar onder Phillip Cocu had ik ook een basisplek, net als nu. Dat geeft iets meer vertrouwen. Dit seizoen zijn we iets constanter geweest dan het vorige.”

Volledig scherm Daniel Schwaab viert een treffer met ploeggenoot Luuk de Jong. © Pim Ras Fotografie

Bas Kuipers verlaat ADO voor buitenlandse club

Bas Kuipers staat op het punt om te vertrekken bij ADO Den Haag. De linksback verliet vanmorgen tijdens het ontbijt het trainingskamp in Turkije om een transfer naar een buitenlandse club af te ronden. De 24-jarige Kuipers, die eerder voor Excelsior en Jong Ajax speelde, was bezig aan zijn tweede seizoen bij ADO, waar hij zelden kon rekenen op een basisplaats. Het is nog niet duidelijk wat zijn nieuwe club gaat worden.