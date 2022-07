Bayern-icoon Lothar Matthäus hoopt op ‘supertransfer’ Matthijs de Ligt: ‘Type Virgil van Dijk’

Ajax trekt aan Owen Wijndal: AZ zit ook niet te wachten op laat vertrek zoals bij Teun Koop­meiners

De eerste Nederlandse club die in het nieuwe seizoen een officiële wedstrijd speelt, werkte dinsdag de eerste training af. Aanvoerder Owen Wijndal was daar ook bij. Maar de meest besproken AZ-speler van het moment is normaal gesproken bezig aan zijn laatste weken in Alkmaar.

21 juni