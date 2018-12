‘Bayern volgende topclub in de rij voor Frenkie de Jong’

Bayern München beseft dat er een fors prijskaartje aan de gewilde middenvelder van Ajax hangt. De club zou daarom van plan zijn Javier Martínez te verkopen.



De leiding van de recordkampioen kan De Jong komende woensdag van dichtbij aan het werk zien. Ajax en Bayern München strijden dan in de Johan Cruijff ArenA op de groepswinst van de Champions League.



De Jong werd de afgelopen maanden ook in verband gebracht met Manchester City, Barcelona en Paris Saint-Germain. Voor Ajax is een vertrek in de winterstop onbespreekbaar.