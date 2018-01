Besiktas meldt komst spits, Orlando City weet van niets

Maar Orlando City, een club uit de Amerikaanse MLS, weet van niets. In een officieel statement op de clubsite nam Orlando vanavond afstand van de transfer. ,,Orlando City SC heeft kennisgenomen van de aankondiging van Besiktas dat het onze aanvaller Cyle Larin heeft overgenomen, maar wij zijn het daar niet mee eens. Wij zullen actie ondernemen tegen de aankondiging van Besiktas. Larin blijft bij ons minimaal tot en met 2019 onder contract. We gaan ervan uit dat hij zich later deze maand meldt voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.''



Larin, 23-voudig international voor Canada, is on fire in de MLS. Hij maakte 43 goals in drie seizoenen (87 duels) voor Orlando City SC. Besiktas trok hem aan, ten minste als Orlando daarmee instemt, als opvolger van de naar Everton vertrokken Cenk Tosun. Mocht het alsnog tot een transfer komen dan wordt de Canadees in Istanboel herenigd met landgenoot en oud-PSV'er Atiba Hutchinson. Ook Jeremain Lens en Ryan Babel spelen bij Besiktas.