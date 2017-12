Bij PSV staat alles klaar, laat Romero maar komen

'Dortmund wil PSV aftroeven in strijd om Romero'

19 december De ontwikkelingen in de geplande transfer van Maximiliano Romero naar PSV volgen elkaar in hoog tempo op. Opnieuw is er een opvallende gebeurtenis te melden. Volgens het Duitse Bild gaat Borussia Dortmund op het laatste moment mogelijk alsnog aan de haal met de Argentijnse aanvaller, waardoor PSV achter het net vist.