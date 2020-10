Bizarre transferperiode voor ADO Den Haag eindelijk voorbij

Door Marijn Abbenhuijs



Nikos Karelis landt morgen (woensdag) in Den Haag. De transfervrije Griekse spits wordt donderdag medisch gekeurd door ADO, waarna hij normaal gesproken een éénjarig contract tekent met de optie voor nog een seizoen. Als de linksbenige centrumaanvaller eenmaal getekend heeft, kan het technische hart van ADO eindelijk even op adem komen. Na maar liefst 24 uitgaande transfers en 17 nieuwe binnenkomers, is de renovatie van de Haagse club eindelijk compleet.



Die bizarre wederopbouw van de selectie van ADO werd ingezet toen de club, nadat het vorige seizoen door de coronacrisis werd onderbroken, te horen had gekregen dat het in de eredivisie zou blijven. Van de technische staf onder leiding van Engelsman Alan Pardew en de acht nieuwe spelers, die in de winterstop naar Den Haag waren gekomen om ADO van degradatie te behoeden, werd meteen afscheid genomen. Hun aanwezigheid had niet het gewenste effect opgeleverd.