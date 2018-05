Blaswich tekent voor drie jaar bij Heracles

'De club leeft gigantisch' Van der Gaag tekent voor twee seizoenen bij NAC

10:54 Mitchell van der Gaag wordt de nieuwe hoofdtrainer van NAC. De oefenmeester komt over van Excelsior en is de opvolger van Stijn Vreven, die de laatste anderhalf jaar de touwtjes in handen had in Breda. Van der Gaag tekent een contract voor twee seizoenen met optie op nog een jaar en wordt later vandaag gepresenteerd.