'Boca Juniors hoopt op Buffon'

CAS kiest zijde Manchester City: geen transfer­ver­bod

17 april Sporttribunaal CAS heeft in de zaak rondom de transfer van de 17-jarige Benjamin Garré de zijde van Manchester City gekozen. De puissant rijke club werd aangeklaagd door het Argentijnse Velez Sarsfield. Het CAS oordeelde vandaag dat 'The Citizens' in deze zaak niet verkeerd hebben gehandeld.