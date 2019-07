Bologna heeft Denswil binnen, Neuer twijfelt over Bayern

Over twee seizoenen loopt het contract van Manuel Neuer af met Bayern München, maar nu al ligt de knuppel in het hoenderhok. Volgens de zaakwaarnemer van de Duitse topkeeper, Thomas Kroth, twijfelt Neuer aan een vervolg bij de Duits ‘Rekordmeister'. De doelman, 33 jaar inmiddels, vreest dat Bayern de aansluiting met de Europese top volledig is verloren. ,,Manuel wil internationale successen boeken”, zegt Kroth in de Süddeutsche Zeitung. ,,Het gat met de Engelse topploegen is al enorm en Bayern is gewoon niet sterk genoeg is om Manuels doelstellingen te kunnen behalen. Manuel moet daarom een belangrijke beslissing nemen: bijtekenen of toch nog een keer verkassen.”