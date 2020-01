Bosvelt en Van Dop langer bij Go Ahead, VVV huurt Darfalou van Vitesse

De winterse transfermarkt is alweer bijna een week open. Tot en met vrijdag 31 januari hebben clubs in Europa weer de mogelijkheid gaten in de defensie te dichten, een goaltjesdief aan te trekken of spelers te verkopen of te verhuren. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Go Ahead legt Bosvelt en Van Dop vast tot 2022

Eerstedivisionist Go Ahead Eagles heeft de contracten van technisch manager Paul Bosvelt en algemeen directeur Jan Willem van Dop verlengd tot 2022. Het tweetal moest na de degradatie in 2017 en het teleurstellend verlopen seizoen daarna weer zorgen voor ‘rust, stabiliteit en continuïteit’.

,,Daar zijn we hard mee aan de slag gegaan”, aldus Van Dop. ,,Onrust kan altijd op de loer liggen, zeker in een voetbalbedrijf. Neem afgelopen zomer: net geen promotie en een onverwachte zoektocht naar een nieuwe trainer. Ook toen kwam het teamgevoel duidelijk naar voren.”

De 49-jarige Bosvelt, die bij Go Ahead al assistent-trainer en speler was, heeft het naar zijn zin als technisch manager. ,,Twee aspecten spreken mij met name aan”, legt de voormalig international uit. ,,Allereerst het feit dat het bij Go Ahead Eagles is. Ten tweede de vele uitdagingen die er op het technische vlak liggen. Ik zie ernaar uit hier ook de komende jaren aan bij te dragen.”

Go Ahead staat vijfde in de eerste divisie en heeft pas twee keer verloren.

Volledig scherm Paul Bosvelt en Jan Willem van Dop. © Jeffrey Hurenkamp

Vitesse stalt Darfalou in Venlo

Oussama Darfalou verhuist van Vitesse naar VVV-Venlo. De Arnhemse eredivisionist verhuurt de Algerijn voor een half jaar aan de club uit Limburg. Darfalou (26) heeft bij Vitesse weinig uitzicht op speeltijd. Hij stapt bij VVV de strijd om handhaving in de eredivisie in. De club uit Venlo bivakkeert na achttien speelrondes op de zestiende plaats van de ranglijst. Alleen ADO Den Haag en RKC Waalwijk staan lager.

Volledig scherm Oussama Darfalou. © BSR Agency Darfalou zit in zijn tweede seizoen in Nederland. Vitesse nam hem in de zomer van 2018 over van USM Alger. Hij was met achttien goals de topscorer van de Algerijnse competitie. De spits werd aangetrokken op voorspraak van Leonid Sloetski, de coach in Arnhem. In zijn eerste seizoen bij Vitesse kwam Darfalou tot 25 duels in de eredivisie. Hij maakte daarbij zeven goals. De Algerijn scoorde verder eenmaal in de KNVB-beker.



Dit seizoen vertolkte Darfalou een bijrol bij Vitesse. Hij kreeg zes keer speeltijd in de eredivisie. Daarin scoorde de Algerijn niet. De spits was wel tweemaal succesvol in het bekertoernooi. Darfalou staat nog tot juli 2022 onder contract bij Vitesse.

Leicester wil Maddison niet laten gaan

Volledig scherm FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Leicester City v Norwich City - King Power Stadium, Leicester, Britain - December 14, 2019 Leicester City's James Maddison applauds fans after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo © Action Images via Reuters Brendan Rodgers van Leicester City verwacht niet dat hij deze maand afscheid moet nemen van James Maddison. ,,Hij is een getalenteerde speler en zal hier zijn in januari en daarna ook blijven. We laten niemand vertrekken”, zei hij dinsdag op een persconferentie.



De 23-jarige Maddison is dit seizoen een van de smaakmakers bij Leicester City, de huidige nummer twee van de Premier League. De middenvelder scoorde al negen keer in verschillende competities. ,,We willen hem graag langer binden”, vertelde Rodgers. ,,Maar die gesprekken kosten tijd.”



Maddison wordt al weken in verband gebracht met Manchester United, dat veel geld voor hem over zou hebben. ,,Maar we willen onze goede spelers niet verkopen”, zei Rodgers. “Die druk is er ook niet. We willen juist groeien.”

Villa huurt Drinkwater

Aston Villa heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Danny Drinkwater. De 29-jarige middenvelder wordt tijdens de tweede seizoenshelft uitgeleend door Chelsea.



,,Danny maakte deel uit van het team van Leicester City dat de landstitel veroverde en heeft Engeland vertegenwoordigd”, zei trainer Dean Smith. ,,Hij is dus een zeer ervaren speler die onze ploeg aanzienlijk zal versterken.”



Drinkwater wordt bij Aston Villa ploeggenoot van de Nederlander Anwar El Ghazi. Aston Villa staat in de Premier League op de 17de plek, net boven de degradatiestreep.



Aston Villa voetbalt woensdag in de League Cup tegen Leicester, waar Drinkwater tussen 2012 en 2017 onder contract stond.

Volledig scherm Danny Drinkwater © EPA

Hoffenheim haalt Dabbur weg uit Sevilla

Munas Dabbur, concurrent van Luuk de Jong bij Sevilla, heeft een nieuwe club. De 27-jarige Israëlische spits vervolgt zijn loopbaan in de Bundesliga. 1899 Hoffenheim, de club van Alfred Schreuder, weekte Dabbur los. Hij kwam de voorbije maanden nog minder in actie bij Sevilla dan De Jong. Sinds zijn komst van Red Bull Salzburg, vorig jaar zomer, speelde hij slechts twee duels in La Liga. In Oostenrijk was Dabbur wel een goudhaantje met 42 goals in twee seizoenen.

Pieter de Jongh aan de slag in Zimbabwe

Pieter de Jongh begint een dezer dagen aan zijn 19de club als trainer. De 49-jarige oud-trainer van onder RKC Waalwijk (jeugd), Heerjansdam, RKSV Schijndel, Vitesse Delft, Woerden en SDC Putten en FC Cape Town (Zuid-Afrika), gaat aan de slag bij FC Platinum in Zimbabwe. De club uit Zvishavane, in de Zimbabwaanse provincie Midlands, kwam eerder dit seizoen uit in de Afrikaanse Champions League.

Ajax wil Ryan Babel per direct naar Amsterdam halen

Ajax heeft zich gemengd in de strijd om aanvaller Ryan Babel. De landskampioen praat met Galatasaray over een terugkeer van de oud-Ajacied.De Turkse topclub staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van de 33-jarige Babel. Niet alleen Ajax zou belangstelling hebben voor de komst van Babel, ook andere clubs praten met Galatasaray. Zo is Newcastle United een van de gegadigden. Lees hier meer!

Dagen van Götze bij Dortmund lijken geteld

Volledig scherm Mario Götze. © BSR Agency Mario Götze en Borussia Dortmund gaan komende zomer uit elkaar. De Duitse aanvaller, de enige doelpuntenmaker in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië, weigert zijn contract te verlengen. Dat meldt Bild. Het zou de tweede keer zijn dat de 27-jarige Götze de rug toekeert. In 2013 verkaste hij naar Bayern München om in 2016 weer terug te keren in Dortmund.



De laatste jaren ging het echter bergafwaarts met Götze, die dit seizoen geen basisspeler weer terug te keren op het oude nest. Het niveau van zijn eerste periode bij Dortmund haalde hij nooit meer. Dit seizoen is hij geen basisspeler bij de ploeg van Lucien Favre. Om die reden bood Borussia Dortmund de voormalige sterspeler een salarisverlaging van drie miljoen aan: van tien miljoen per jaar naar zeven miljoen euro. Götze wordt inmiddels al in verband gebracht met het Hertha BSC van Jürgen Klinsmann.

Randolph op weg terug naar West Ham

Darren Randolph, doelman van Ierland en Middlesbrough, vervolgt zijn loopbaan vrijwel zeker per direct bij West Ham United. De Hammers betalen een kleine drie miljoen euro voor de 32-jarige Ier, die tussen 2015 en 2017 al uitkwam voor West Ham United. Randolph verkaste toen voor zes miljoen euro naar ‘Boro'. Hij wordt bij West Ham United tweede keeper achter de net weer herstelde Lukasz Fabianski. Tijdens de blessure van de Poolse doelman verspeelde degradatiekandidaat West Ham United veel punten door diens povere vervanger Roberto.

Volledig scherm Darren Randolph is als doelman van Ierland kansloos op een knal van Gareth Bale. © REUTERS

Wegen Veldwijk en Sparta scheiden alsnog

Volledig scherm Lars Veldwijk. Rechts Sparta-trainer Henk Fraser. © BSR/SOCCRATES Lars Veldwijk (28) vertrekt alsnog bij Sparta. De spits maakt vermoedelijk op korte termijn zijn transfer bekend, zeer waarschijnlijk naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. Veldwijk legde gisteren een bliksembezoek af aan het trainingskamp van Sparta in Spanje. De spits kwam ’s middags en vertrok ’s avonds alweer. Op dat moment waren de clubs in verre staat van onderhandeling.



Bekend was al dat Veldwijk zelf afgelopen weekeinde een persoonlijk akkoord had bereikt met Jeonbuk Hyundai. Aanvankelijk wilde de Aziatische club Sparta geen transfersom betalen voor Veldwijk. Dat lijkt nu wel het geval. Eerder vertrok al een andere spits bij de Rotterdamse club. Halil Dervisoglu ging naar het Engelse Brentford. Hoewel Sparta Patrick Joosten op huurbasis overnam van FC Utrecht, gaan de Spangenaren nu op zoek naar een extra aanvaller. AZ-speler Ferdy Druijff is in beeld op Het Kasteel. Vooralsnog willen de Alkmaarders hem evenwel niet laten gaan. (Dennis van Bergen)

AZ en Feyenoord hebben oogje op Engelse jeugdinternational

AZ en Feyenoord hebben een oogje op de 19-jarige Engelse jeugd-international Lewis Gibson. Dat meldt de Liverpool Echo De centrumverdediger van Everton, voor wie ook belangstelling is van Celtic en enkele Duitse clubs, kwam in 2017 van Newcastle United. Een mogelijke transfer van Lewis zou pas komende zomer ingaan. Hij is dan transfervrij. Everton onderhandelt overigens zelf ook nog wel met de talentvolle verdediger over een nieuwe verbintenis op Goodison. Daarbij gaat het volgens de Echo niet om financieel gewin, maar wil Lewis meer sportieve zekerheid. League One-club Fleetwood Town zou Lewis deze maand willen huren voor de rest van het seizoen.

Volledig scherm Lewis Gibson. © Getty Images