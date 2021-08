Clubs met coronacrisis voorzichtig: tijd dringt voor op transfer azende toppers in eredivisie

Peter Bosz wil Ajax-kee­per Andre Onana naar Olympique Lyon halen

11 juli Het lijkt erop dat Andre Onana op weg is naar Olympique Lyon. De 25-jarige Kameroener is volgens de zaakwaarnemer van de doelman in gesprek met de nieuwe club van trainer Peter Bosz. Onana is nog wel tot 4 november geschorst vanwege dopinggebruik.