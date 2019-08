Brands haalt Kean naar Everton, Firpo tekent bij Barça

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Crystal Palace verhuurt Sörloth aan Trabzonspor

Alexander Sörloth speelt dit seizoen op huurbasis voor Trabzonspor. De nummer vier van de Turkse competitie vorig seizoen huurt de 23-jarige spits uit Noorwegen dit seizoen van Crystal Palace. De club uit het zuiden van Londen verhuurde Sörloth vorig seizoen in de tweede seizoenshelft al aan AA Gent. Sörloth speelde twee seizoenen voor FC Groningen, maar kwam daar tot slechts zes doelpunten in 42 wedstrijden.

Barcelona haalt talent Junior Firpo van Betis

FC Barcelona heeft een akkoord bereikt met Real Betis over de overstap van Junior Firpo. De Catalaanse topclub betaalt voor de linkervleugelverdediger 18 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 30 miljoen euro. De 22-jarige Spaanse jeugdinternational zal voor vijf seizoenen tekenen in Camp Nou.



Junior Firpo werd in 1996 geboren in de Dominicaanse Republiek, maar verhuisde al snel met zijn ouders naar Spanje. In de zomer van 2014 belandde hij in de jeugdopleiding van Real Betis. Bij de club uit Sevilla debuteerde hij in 2018 in het eerste elftal. Sindsdien was hij basisspeler. Bij FC Barcelona moet hij de concurrentie aangaan met Jordi Alba.

Kean naar Everton

Italiaans international Moise Kean heeft een vijfjarig contract getekend bij Everton. Daarmee neemt technisch directeur Marcel Brands het toptalent over van Juventus. Over de transfersom voor de aanvaller is niets bekendgemaakt, naar verluidt gaat het om zo'n dertig miljoen euro.

De 19-jarige Kean is de vijfde aanwinst voor de club uit Liverpool na de middenvelders André Gomes, Fabian Delph en Jean-Philippe Gbamin en doelman Jonas Lössl. ,,Everton is een club die naar de toekomst kijkt en dat doe ik ook”, liet Kean optekenen op de website van zijn nieuwe werkgever. ,,Ik ben trots en zal alles geven voor mijn nieuwe club. Ik ben gewend om veel te winnen, dat wil ik op het team overbrengen.”

Kean speelde het afgelopen seizoen dertien duels voor Juventus, waarin hij zes keer scoorde. Hij werd bij zijn interlanddebuut tegen Finland ook de jongste doelpuntenmaker sinds 1958 voor de Italiaanse ploeg.

Leicester City zoekt vervanger voor Maguire

Leicester City is hard op zoek naar een vervanger voor Harry Maguire, die zo goed als zeker vertrekt naar Manchester United. Manager Brendan Rodgers is in die zoektocht uitgekomen bij Kristoffer Ajer, een 21-jarige Noorse verdediger van Celtic. Volgens Star heeft Leicester een slordige 20 miljoen euro over voor Ajer, die in het verleden al samenwerkte met Rodgers, toen de ervaren coach nog in dienst was in Schotland.

Afrika Cup-ster naar AC Milan

Het 21-jarige talent Ismaël Bennacer speelt de komende jaren bij AC Milan. De middenvelder, deze zomer met Algerije nog glansrijk winnaar van de Afrika Cup, komt over van Empoli en heeft bij de Italiaanse club een contract getekend tot en met 2024.



Bennacer werd uitgeroepen tot beste speler van de Afrika Cup. Hij mag komend seizoen zijn talent dus laten zien bij AC Milan.

Guardiola wil Isco en Aké

Manchester City-trainer 'Pep’ Guardiola is, als we Sunday Express mogen geloven, hard op zoek naar versterking voor zijn Manchester City. De landskampioen van Engeland is op zoek naar een verdediger én een middenvelder. Voor de verdedigende optie zou de club zijn uitgekomen bij Nathan Aké, de Nederlander van Bournemouth. Eerst had ManCity haar pijlen gericht op Harry Maguire, maar de Engelsman vertrekt voor een recordbedrag naar rivaal en stadgenoot Manchester United.



Op het middenveld moet de Spaanse technicus Isco de ploeg van Guardiola komen versterken. Isco speelt nu nog voor Real Madrid, maar bij de 'Koninklijke’ is hij niet helemaal zeker van een basisplaats.

Arsenal aast op Coutinho

The Sun weet te melden dat Arsenal interesse heeft in de diensten van Philippe Coutinho. De Braziliaan van FC Barcelona werd in de winter van 2018 door Barça overgenomen van Liverpool, maar in Spanje kon Coutinho nog nooit zijn topniveau uit zijn tijd bij Liverpool terugvinden.



Arsenal zou Coutinho graag willen huren van FC Barcelona. De Spaanse club betaalde in januari 2018 zo'n 150 miljoen euro voor Coutinho. Bij Barça is hij niet meer zeker van een basisplaats na de komst van Antoine Griezmann. Voorin heeft Coutinho ook nog concurrentie van Ousmane Dembélé, Luis Suárez en Lionel Messi.