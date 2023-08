‘Buitengewone transfer’ voor Wout Weghorst: oud-spits Manchester United keert terug naar Bundesliga

,,Ik heb een paar kansen gehad en heb de afgelopen weken veel nagedacht over mijn toekomst”, zegt Weghorst. ,,De mensen bij Hoffenheim hebben zich enorm voor mij ingezet en veel waardering getoond. Dat maakte echt indruk op me en het voelt gewoon goed om hier nu te zijn. Ik wil nu het in mij gestelde vertrouwen op het veld teruggeven en mijn steentje bijdragen om het seizoen zo succesvol mogelijk te maken.”

Weghorst speelde eerder jaren in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. Namens die club was hij goed voor 59 goals in 118 Bundesliga-duels. Daarvoor kwam de aanvaller uit Borne uit voor FC Emmen, Heracles en AZ. In 23 interlands voor het Nederlands elftal maakte Weghorst vijf doelpunten, waarvan twee vorig jaar op het WK in de kwartfinale tegen Argentinië. Dankzij de invaller kwam Oranje in de slotfase terug van een 2-0-achterstand, maar het ging alsnog mis via strafschoppen.