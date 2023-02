Chelsea betaalt 121 miljoen voor Enzo Fernández en gaf in totaal 610 miljoen euro uit

FC Barcelona breekt transferre­cord in vrouwen­voet­bal met aantrekken Keira Walsh

FC Barcelona heeft het transferrecord in het vrouwenvoetbal verbroken. De Catalaanse club nam Keira Walsh over van Manchester City. Naar verluidt werd er zo’n 400.000 euro voor de middenveldster betaald. Walsh heeft voor drie jaar getekend in Barcelona.

8 september