Chelsea gaat 120 miljoen betalen voor WK-revelatie, Hazard wil naar PSV en niet naar Everton

Cristiano Ronaldo speelge­rech­tigd voor Al-Nassr door vertrek Vincent Aboubakar

Cristiano Ronaldo is speelgerechtigd voor zijn nieuwe club Al-Nassr. De Portugese vedette kan zijn debuut voor de Saudische club maken op 22 januari in de competitie tegen Ettifaq. Volgens AFP heeft Al-Nassr het contract met de Kameroense spits Vincent Aboubakar beëindigd en is er nu ruimte in de selectie voor CR7.

7 januari