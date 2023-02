Chelsea heeft Enzo Fernández toch nog binnen: uitgaven voor dit seizoen stijgen naar 610 miljoen euro

Fernández brak voor het grote publiek pas echt door op het WK in Qatar. De tienvoudig international van Argentinië moest in de eerste poulewedstrijd tegen Saudi-Arabië (2-1 nederlaag) nog op de bank beginnen, maar nam de ploeg van sterspeler Lionel Messi daarna op sleeptouw met zijn passing en energie op het middenveld. In de tweede poulewedstrijd tegen Mexico maakte hij bovendien een prachtige goal. Na de sensationele finale tegen Frankrijk (3-3 na 120 minuten, 4-2 na strafschoppen) werd Fernández verkozen tot beste jonge speler van het WK, waarmee hij Kylian Mbappé opvolgde.



Met de aankoop van Enzo Fernández stijgt het bedrag dat Chelsea dit seizoen al uitgaf aan nieuwe spelers naar het duizelingwekkende bedrag van 610 miljoen euro. In de zomer werd al 282 miljoen euro uitgegeven en deze maand kwamen al acht nieuwe spelers naar Stamford Bridge, waaronder Mikhailo Mudryk (70 miljoen) en Nodi Madueke (35 miljoen). Ondertussen staat Chelsea nog altijd op de tiende plaats in de Premier League. Vrijdagavond wacht de Londense derby tegen buurman Fulham, dat met een veel kleiner budget zevende staat.