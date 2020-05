Chelsea wil 'grote' spelers nog even houden

Kostas Mitroglou vertrekt bij PSV

14 mei Kostas Mitroglou verlaat na dit seizoen PSV en moet in conclaaf met Olympique Marseille, waar hij nog een contract tot medio 2021 heeft. De gehuurde Griek baarde opzien tijdens zijn eerste weken bij PSV, waar hij tegen alle normale procedures in op de dag van zijn komst al zijn debuut maakte. Met een sensationeel goed optreden tegen Apollon Limassol sloot het Philips Stadion hem meteen in de armen.