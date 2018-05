Chelsea wil 'Lewa', zaakwaarnemer De Jong in Mexico

Een bezoek aan Mexico van zaakwaarnemer Louis Laros en George de Jong (vader van PSV-aanvaller Luuk de Jong), heeft tot nieuwe speculaties geleid dat de aanvaller naar Club América vertrekt. Het duo werd gisteren door tal van media gesignaleerd in Mexico. Afgelopen winterstop was De Jong bij Club América nadrukkelijk in beeld als versterking. PSV liet hem in januari niet vertrekken en De Jong werd daarna kampioen met de Eindhovense club. Het gaat volgens betrokkenen om een informeel bezoek aan Club América en er is volgens het zakelijke kamp van De Jong nu niets concreet.