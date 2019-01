Chinees bod van 30 miljoen op Neres, Rutten benaderd door Anderlecht

Rutten benaderd door Anderlecht

Welke nieuwe trainer Anderlecht binnenkort gaat presenteren, is nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat de Belgen hun zinnen hebben gezet op een Nederlander, is glashelder. Na Martin Jol en Phillip Cocu, heeft Frank Arnesen, technisch directeur van Anderlecht, nu zijn pijlen gericht op Fred Rutten. De 56-jarige oefenmeester is benaderd door de nummer 5 van de Belgische Jupiler League.



Rutten zit op dit moment zonder werk; 1 november jongstleden stapte hij op als trainer van Maccabi Haifa in Israël. In het verleden was Rutten onder meer coach van PSV, Feyenoord, FC Twente, Vitesse en Schalke 04.