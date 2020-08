Chris David op proef bij RKC

Joël Veltman: soms verguisd, maar bovenal zeer gewaar­deerd

31 juli Het zal even wennen zijn: Ajax begint het seizoen morgen voor het eerst sinds 2012-2013 zonder Joël Veltman. De 28-jarige verdediger, overgestapt naar Brighton & Hove Albion, werd soms verguisd, maar was in Amsterdam bovenal een zeer gewaardeerde kracht. Wat gaat Ajax aan hem missen?